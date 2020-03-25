Непереможний боксер виграв бій брутальним нокаутом

Непереможний узбецький боксер першої середньої ваги (до 69,9 кг) Ісраіл Мадрімов (5-0, 5 KO) здобув впевнену перемогу над Чарлі Наварро (29-10, 22 KO) і завоював 2-й рядок у рейтингу WBA.

У 6-му раунді Наварро пропустив значний удар по корпусу і потрапив в нокдаун. Боксер зміг піднятися, але майже відразу ж знову опинився на канвасі від забійного бічного. Рефері зупинив зустріч, присудивши перемогу Мадрімову.

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