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Непереможний боксер відправив суперника в кошмарний нокаут

6.5тЧитати новину російською

Непереможний нігерійський боксер Ефе Аджагба (5-0, 5 КО) здобув п'яту перемогу на професійному рингу.

У поєдинку в суперважкій вазі, 24-річний нігерієць настільки вдало влучив у голову Делла Лонга (5-3-2, 3 КО), що американець втратив свідомость на рингу.

Відзначимо, що епізод стався на 35-й секунді першого раунду. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Непереможний український боксер здобув яскраву перемогу в 1-му раунді: відео нокауту

Нагадаємо, що 22 травня український напівсередньоваговик Максим Продан (14-0-1, 14 КО) здобув чергову перемогу на професійному ринзі. З шести запланованих раундів суперник Максима не пройшов і половини дистанції - наш співвітчизник відправив угорця в нокаут в третьому раунді.

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