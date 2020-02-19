Непереможний боксер страшним нокаутом "вбив" суперника

Небитий тайський боксер Апінун Хонгсонг ефектно зупинив японського ветерана Акіхіро Кондо в бою за право стати претендентом на бій за чемпіонський пояс IBF в першій напівсередній вазі.

За півтори хвилини до закінчення п'ятого раунду 23-річному тайці вдався потужний аперкот, після якого японець як убитий звалився на канвас рингу.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 лютого американський боксер Клей Коллард (6-2-3, 2 КО) здобув ефектну перемогу нокаутом над 19-річним співвітчизником Реймондом Гуахардо (5-1, 4 КО).

На рингу готелю Inn of the Mountain Gods, в Руідозо, штат Нью-Мехіко, США, бійці вже з перших секунд влаштували яскравий розмін ударами, справедливо претендуючи на номінацію "раунд року".

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