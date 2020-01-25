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25 січня • оновлено в 14:31
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Непереможний боксер сенсаційно програв нокаутом

3.2т
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Непереможний узбецький боксер Равшанбек Умурзаков (10-1, 7 КО) зазнав сенсаційної поразки від венесуельця Еснейкера Корреа (14-2-1, 12 КО).

Десятіраундовий поєдинок в легкій вазі на вечорі боксу в Єкатеринбурзі (Росія) завершився несподіваним "апсетjv" в сьомому раунді. Пропустивши потужний аперкот узбек опустився на коліно, після чого рефері відрахував нокдаун. Повернутися в бій Умурзаков не зміг - його тренер прийняв рішення здатися.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць MMA відбив атаку суперника і відправив його в страшний нокаут. Поєдинок між двома американськими бійцями закінчився достроково.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Росія
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