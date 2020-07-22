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Непереможний боксер повісив вниз головою дівчину, використовуючи її, як грушу. Відео

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Бокс
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Едгар Берланга

Едгар Берланга відзначився незвичайною тренуванням.

Американський боксер пуерториканського походження Едгар Берланга (14-0, 14 КО) показав, як він проводить свої тренування.

23-річний середньоваговик жартома повісив свою дівчину вниз головою, і став працювати по її сідницях, як по груші.

Судячи з реакції другої половинки спортсмена, їй такий масаж сподобався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Берланга продовжив свою неймовірну серію, побивши Еріка Муна на вечорі боксу Top Rank.

На його рахунку 14 перемог в 14 поєдинках на професійному рингу, і всі вони були здобуті нокаутом в першому раунді. На цей раз Берланга здобув результат бою за 62 секунди.

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