Непереможний боксер повісив вниз головою дівчину, використовуючи її, як грушу. Відео

Американський боксер пуерториканського походження Едгар Берланга (14-0, 14 КО) показав, як він проводить свої тренування.

23-річний середньоваговик жартома повісив свою дівчину вниз головою, і став працювати по її сідницях, як по груші.

Судячи з реакції другої половинки спортсмена, їй такий масаж сподобався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Берланга продовжив свою неймовірну серію, побивши Еріка Муна на вечорі боксу Top Rank.

На його рахунку 14 перемог в 14 поєдинках на професійному рингу, і всі вони були здобуті нокаутом в першому раунді. На цей раз Берланга здобув результат бою за 62 секунди.