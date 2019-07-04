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Непереможний боксер "побив" лідера збірної України

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Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов вийшов в ринг з українським супертяжем Олександром заходжу (12-0, 10 КО)

Непереможний боксер дав невеличкий майстер-клас зоряного баскетболістові, продемонструвавши техніку ведення бою, а також поділився тонкощами постановки блоків.

"Лівою-лівої", - керував процесом Захожий. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня Захожий (12-0, 10 КО) нокаутував 30-річного Срдана Говедаріцу (7-8, 6 КО).

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Особи
В'ячеслав КравцовОлександр Захожий
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