Непереможний боксер "побив" лідера збірної України

Капітан збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов вийшов в ринг з українським супертяжем Олександром заходжу (12-0, 10 КО)
Непереможний боксер дав невеличкий майстер-клас зоряного баскетболістові, продемонструвавши техніку ведення бою, а також поділився тонкощами постановки блоків.
"Лівою-лівої", - керував процесом Захожий. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
@zakhozhiy_alexandr поспарінговал з капітаном збірної України з баскетболу @ slava5555 😳. Перспективний супертяж дав невеличкий майстер-клас зоряного баскетболістові 💪. # бокс # баскетбол # зайда # Кравцов # лакіпанчнет #boxing #basketball #zakhozhiy #kravtsov #luckypunchnet
Як повідомляв OBOZREVATEL 20 червня Захожий (12-0, 10 КО) нокаутував 30-річного Срдана Говедаріцу (7-8, 6 КО).
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