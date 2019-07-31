Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Непереможний боксер піднявся з нокдауну і відправив суперника в жахливий нокаут

15.5т Читати матеріал російською

Непереможений боксер з Нікарагуа Джованні Гутьєррес (8-0, 5 КО) ефектно здобув титул чемпіона WBA Fedecaribe.

На вечорі боксу в Санто-Домінго (Домініканська Республіка) Гутьєррес у четвертому раунді найпотужнішим ударом нокаутував місцевого бійця Вільяма Енкарнасьона (18-1, 15 КО).

Незважаючи на те, що зустріч тривала всього 4 раунди, глядачі вже в третій трихвилинці змогли побачити рідкісний обопільний нокдаун, коли після розміну обидва боксери опинилися на канвасi.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Новини
Непереможний український боксер знищив суперника потужним нокаутом: відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, перспективний український суперважковаговик переміг жахливим нокаутом у першому раунді. Ця перемога стала другою для українця в професійній кар'єрі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel