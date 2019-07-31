Непереможний боксер піднявся з нокдауну і відправив суперника в жахливий нокаут

Непереможений боксер з Нікарагуа Джованні Гутьєррес (8-0, 5 КО) ефектно здобув титул чемпіона WBA Fedecaribe.

На вечорі боксу в Санто-Домінго (Домініканська Республіка) Гутьєррес у четвертому раунді найпотужнішим ударом нокаутував місцевого бійця Вільяма Енкарнасьона (18-1, 15 КО).

Незважаючи на те, що зустріч тривала всього 4 раунди, глядачі вже в третій трихвилинці змогли побачити рідкісний обопільний нокдаун, коли після розміну обидва боксери опинилися на канвасi.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перспективний український суперважковаговик переміг жахливим нокаутом у першому раунді. Ця перемога стала другою для українця в професійній кар'єрі.

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