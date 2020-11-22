Непереможний боксер переміг ефектним нокаутом. Відео

Небитий італійський боксер Алессандро Рігуччіні (25-0, 21 КО) здобув ефектну перемогу над мексиканцем Іваном Альваресом (29-11-1 КО).

Поєдинок на турнірі в Тіхуані (Нижня Каліфорнія, Мексика) завершився достроковим нокаутом.

На 16-й секунді третього раунду Альварес пропустив потужний удар по корпусу, який намертво звалив його на канвас. Арбітр відразу зупинив бій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 листопада чемпіон WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) переміг ексчемпіона світу Келлі Брука (39-3, 27) і захистив свій титул.

Головний поєдинок боксерського вечора в Лас-Вегасі завершився достроково.