Непереможний боксер назвав несподівану причину поразки Ломаченка в бою з Лопесом

Непереможний ексчемпіон світу в напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (14-0, 8 КО) вважає, що Василю Ломаченку (14-2, 10 КО) не вистачило мужності в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти Теофімо Лопеса (16-0, 12 КО).

В інтерв'ю виданню BoxingScene американець сказав, що, на його думку, причиною поразки українця стали не його габарити або навички. Шакур заявив, що Василь повірив у силу суперника та боявся, коли вийшов на ринг.

"Я дивився бій Ломаченка з Теофімо і те, як він бився, не викликало в мене жодної поваги. Я вважаю, що проблемою Василя в цьому поєдинку стали не габарити і навички, як всі говорять, а нестача мужності. Він повірив у силу Лопеса, в потужність його ударів, а потім вийшов на ринг наляканим і не бив суперника протягом шести раундів поспіль. Я називаю цю причину, оскільки ви самі бачили: коли Ломаченко намагався бити Теофімо, у нього виходило. Він просто був занадто наляканий", – поділився своїм думкою Стівенсон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопес переміг нашого співвітчизника одноголосним рішенням суддів і сенсаційно став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

Пізніше Теофімо заявив, що їхній можливий реванш закінчиться ще одним його тріумфом у 100 випадках зі 100.