Непереможний боксер брутальним аперкотом завоював чемпіонський пояс. Відео

Непереможний японський боксер Джунто Накатані (21-0, 16 KO) завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBO, ефектно нокаутувавши філіппінця Гьемеля Маграмо (24-2, 20 KO).

Бій за титул у найлегшій вазі пройшов у Токіо і завершився достроково.

У 8-му раунді 26-річний Маграмо пропустив потужний аперкот зліва і впав на канвас. Рефері зупинив бій.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада непереможений американський боксер Джервонта Девіс (24-0, 23 КО) здобув ефектну перемогу над Лео Санта Крусом (37-2-1, 19 КО), завоювавши пояс чемпіона світу WBA в першому легкому і легкому дивізіонах.

12-раундовий поєдинок у Сан-Антоніо на арені Alamodome завершився достроково.