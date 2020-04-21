Непереможний американський боксер вибачився за расистський випад на адресу Ломаченка

Непереможний американський боксер Девін Хейні (24-0, 15 КО) заявив, що не є расистом і виступає проти дискримінації, у відповідь на критику через його слова про бій з Василем Ломаченком.

Як повідомляє видання The Independent, кілька днів тому темношкірий американець відповідав на питання про можливий поєдинок проти українця, сказавши, що "ніколи в житті не програє білому хлопцю, і йому все одно, що на це скажуть інші".

Девін Хейні talkSPORT

Ці слова викликали обурення соціальних мережах не тільки серед звичайних користувачів, але і серед боксерів. Його співвітчизник Раян Гарсія написав, що боксери "повинні поважати один одного незалежно від раси".

Незабаром після цього Хейні заявив, що не є расистом і ніколи ним не був.

"Я не расист і ніколи ним не був. Я просто хочу досягти великих успіхів. Я тільки що розмовляв з президентом WBC Маурісіо Сулейманом і запевнив його, що хочу бути прикладом для наслідування і виступаю проти дискримінації у всіх її проявах", - сказав американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Девіна Хейні Білл відправив Ломаченка на пенсію, сказавши, що "дуже коротка кар'єра" українця добігає кінця.