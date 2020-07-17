Непереможний американський боксер помер у 24 роки

Непереможний американський боксер Тревелл Мезіон помер у віці 24 років у результаті автомобільної аварії.

Як повідомляє видання TMZ, він несподівано виїхав на зустрічну смугу та врізався в два транспортних засоби. Мезіон моментально загинув у результаті лобового зіткнення з другим автомобілем, 61-річний водій якого помер після приїзду до лікарні.

"Мезіон був добрим і харизматичним хлопцем, виступи якого на рингу приводили фанатів у захват. Ми приносимо найглибші співчуття його родині", – прокоментували його смерть у промоутерській компанії Golden Boy.

Американець виграв усі 17 поєдинків, в яких брав участь. Останній його бій відбувся в січні 2020 року проти Фернандо Кастанеди і закінчився нокаутом на 58-й секунді першого раунду після того, як Мезіон завдав своєму суперникові нищівного удару в корпус.

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