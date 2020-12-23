Непереможний американський боксер кинув виклик Ломаченку

Непереможний боксер Шакур Стівенсон (15-0, 8 КО), який виступає у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), кинув виклик українцю Василю Ломаченку (14-2, 10 КО).

На своїй сторінці в Twitter американець заявив, що заради бою з нашим співвітчизником він готовий відмовитися від поєдинку за пояс. Шакур хоче перевірити, чи дійсно проблеми українського боксера були пов'язані з тим, що легка вага (до 61,2 кг) йому не дуже підходить.

"Якби Ломаченко опустився в другу напівлегку вагу, то до біса цей бій за пояс. Ми б могли провести наш поєдинок наступним, я не проти. Якщо ви вважаєте, що проблема Василя була у вазі, і фанати хочуть побачити цей поєдинок, то зробімо це", – написав Стівенсон.

Шакур Стівенсон кинув виклик Ломаченку Twitter Шакура Стівенсона

Відзначимо, що з 2019 року до липня 2020-го американець утримував титул чемпіона світу в напівлегкій вазі (до 57,153 кг) за версією WBO, але перейшов у другу напівлегку. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2016 у найлегшій вазі (до 54 кг).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ломаченко в першому інтерв'ю після сенсаційної поразки в бою з Теофімо Лопесом розповів про свої плани на майбутнє.