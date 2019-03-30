Непереможений український супертяж завоював чемпіонський пояс

Український боксер Олександр Тесленко вперше в кар'єрі завоював титул WBA / NABA в поєдинку в канадському Торонто. Непереможений супертяж здобув перемогу над бразильцем Фабіо Мальдонадо в рамках вечора боксу компанії Lee Baxter Promotions в ніч з 29 на 30 березня.
Суперник українця протримався всю дистанцію, а судді одноголосним рішенням 98:92, 98:92, 98:92 віддали перемогу нашому спортсмену.
Олександр Тесленко
www.instagram.com/teslenkoukr
"Величезне спасибі всім, хто вболівав і переживав, за ваші емоції і підтримку, мені дуже приємно! Спасибі моїй команді, хто вірить в мене, моєму менеджеру, тренерам і промоутеру!" - написав Тесленко на своїй сторінці в Instagram.
Величезне спасибі всім, хто вболівав і переживав, за ваші емоції і підтримку, мені дуже приємно !!! Спасибі моїй команді, хто вірить в мене, моєму менеджеру, тренерам і промоутеру !!! Thank you everyone who came and supported me, for you emotions! Big thanks to my team, my manager, my coaches and promoter !!!
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