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Непереможений український супертяж завоював чемпіонський пояс

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Український боксер Олександр Тесленко вперше в кар'єрі завоював титул WBA / NABA в поєдинку в канадському Торонто. Непереможений супертяж здобув перемогу над бразильцем Фабіо Мальдонадо в рамках вечора боксу компанії Lee Baxter Promotions в ніч з 29 на 30 березня.

Суперник українця протримався всю дистанцію, а судді одноголосним рішенням 98:92, 98:92, 98:92 віддали перемогу нашому спортсмену.

Олександр Тесленко

Олександр Тесленко

www.instagram.com/teslenkoukr

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Український супертяж здобув приголомшливу перемогу - відеофакт

"Величезне спасибі всім, хто вболівав і переживав, за ваші емоції і підтримку, мені дуже приємно! Спасибі моїй команді, хто вірить в мене, моєму менеджеру, тренерам і промоутеру!" - написав Тесленко на своїй сторінці в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український боксер Георгій Лашко завоював титул чемпіона IBF Belt & Road в напівлегкій вазі. У поєдинку, який проходив в Китаї, 19-річний спортсмен здолав свого опонента з Японії Ріо Такенака.

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Місце
КанадаТоронто
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