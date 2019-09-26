Непереможений чемпіон світу з Росії виступить на розігріві в Усика

Чемпіон світу за версією WBA у напівважкій вазі росіянин Дмитро Бівол (16-0, 11 КО) проведе поєдинок проти домініканця Леніна Кастільо (20-2-1, 15 КО) в андеркарті бою Усик – Спонг.

"Моїм суперником на рингу обраний Ленін Кастільо – домініканський боксер, який має близько 20 професійних боїв. Я вважаю Кастільо гідним і сильним суперником, який має високу і точну техніку бою. У минулому році він провів поєдинок проти американського боксера Маркуса Брауна. Це був видовищний бій, я з нетерпінням чекаю початку нашого", – сказав Бівол в інтерв'ю ТАСС.

28-річний Бівол є володарем чемпіонського поясу з жовтня 2017 року. У березні він захистив титул чемпіона світу в бою проти американця Джо Сміта – молодшого.

Нагадаємо, Усик боєм з голландцем 12 жовтня в Чикаго дебютує в суперважкій вазі. Кілька днів тому кримчанин заявив, що не слухає тих, хто сумнівається в його здатності виступати в суперважкій ваговій категорії.

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