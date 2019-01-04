Непереможений чемпіон готовий повернутися у ринг заради бою з Усиком

Американський боксер Андре Уорд, який виступав у другій середній і напівважкій вагових категоріях, готовий відновити професійну карьеру і зустрітися з українським абсолютним чемпіоном Олександром Усиком.

Про це заявив тренер чемпіона WBA у суперважкій вазі Каллума Сміта Джо Галлахер.

"Андре Уорд хоче великі гроші за повернення у ринг. Не думаю, що Усик колись матиме бій з Уордом, хоча я знаю, що Андре хоче зустрітися з Усиком, щоб поборотися за чемпіонські пояси", — цитує тренера BoxingScene

Генеральний директор компанії K2 Promotions Олександр Красюк підтвердив інформацію, що Уорд розглядається як один з можливих суперників Усика.

Андре Уорд закінчив кар'єру і не бився з літа 2017 року. На його рахунку 32 бої, всі з яких завершилися перемогою американця. Він чемпіон США серед аматорів, Олімпійський чемпіон у напівважкій вазі в Афінах. Чемпіон світу у другій середній вазі за версією WBA, WBC, The Ring.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) визнаний найкращим боксером у світі 2018 року за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).