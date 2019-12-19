"Ненавиджу": Лопес пригрозив Ломаченку

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) розповів, чому йому не подобається український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Він не подобається мені як людина. Я бачив, як він поводиться з людьми із Top Rank і все таке. Він самозакоханий. Я просто ненавиджу, коли люди мають про себе занадто високу думку", – заявив Лопес в інтерв'ю YouTube-каналу SiriusXM .

Теофімо Лопес XSport.ua

Він також відреагував на слова Ломаченко, який привітав його "у своєму клубі", заявивши, що українець "наляканий".

"Ласкаво прошу в мій клуб? Він сказав таке? Чорт забирай, він наляканий (сміється). Мені не подобається Ломаченко, тому йому має бути страшно", – додав Лопес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес розповів, коли пройде його поєдинок проти Василя Ломаченка.

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