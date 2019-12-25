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25 грудня • оновлено в 10:40
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"Ненавиджу через політику": Джошуа обурився через бій з Усиком

6.9т
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Суперзірка світового боксу Ентоні Джошуа готовий до того, що залишиться без чемпіонського пояса Всесвітньої боксерської організації (WBO) через неможливість проведення бою з Олександром Усиком.

Промоутер британця Едді Хірн намагається домовитися з WBO про відстрочку обов'язкового захисту, однак якщо цього не відбудеться, то Джошуа доведеться відмовитися від титулу.

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Ентоні Джошуа – Олександр Усик

Ентоні Джошуа – Олександр Усик

fightnews.info

"Я ненавиджу це, тому що дуже складно зібрати всі ці пояси. І було б дуже неприємно вимушено звільнити один з них через політику в боксі. Але якщо я втрачу його, знаю, що зможу повернути титул", – сказав Джошуа в інтерв'ю Sky Sports.

Відзначимо, що якщо пояс WBO стане вакантним, то Усик може побитися за нього з південноафриканцем Джозефом Паркером.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Джошуа Едді Хірн розлютився через те, що до цих пір не визначено наступного суперника його клієнта.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Усик - Джошуа
Особи
Олександр Усик Ентоні Джошуа
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