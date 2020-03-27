Неначе переїхала вантажівка: відомий боксер розповів про симптоми коронавірусу

Американський боксер Тревіс Кауфманн повідомив, що здав позитивний тест на коронавірус.

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34-річний боксер у надважкій вазі, найвідомішими опонентами якого на профі-ринзі були Луїс Ортіс і Кріс Арреола, зазначив, що першими симптомами у нього були болі в горлі, але потім його стан різко погіршився. Він звернувся до лікарів, які й діагностували у нього коронавірус.

Тревіс Кауфманн The Fight City

"Моїми першими симптомами були неприємні відчуття в горлі. Вже на наступний день мене ніби переїхала вантажівка. Відчував себе так, ніби мене побили. Після цього у мене піднялася температура і я вирішив перевіритися. Мені провели тест на грип та коронавірус. Я залишив лікарню, тому що думав, що справа в грипі. Мені сказали дотримуватися ізоляції, оскільки на тест може піти 10 днів. Сьогодні, через чотири дні, мені подзвонили і сказали, що у мене виявили коронавірус. Я не переживаю за себе, але я хвилююся за батька, який зараз хворий, і за свою дитину. Люди кажуть, що все це як застуда, але все це набагато гірше", – сказав Кауфманн в інтерв'ю Boxing Scene.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше коронавірусом заразився колишній суперник Володимира Кличка Деррік Джефферсон, який зараз перебуває у важкому стані.

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