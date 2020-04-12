"Немає яєць": Лопес назвав "справжню причину" перемог Ломаченка

Максим Богданов Бокс 13:20, 12.04.2020 Оновлено: 13:28, 12.04.2020

Американський чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес (15-0, 11 КО) заявив, що успіх українця Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) пов'язаний виключно iз вiдсутнiстю волi у його суперників.

Теофімо Лопес
BoxingScene

"Василю подобається крок за кроком вимотувати суперників легкими ударами. Ти навіть їх не помічаєш, але потім вони перетворюються в потужні постріли. Це змушує всіх суперників Ломаченкаа здаватися. Всі здаються Ломаченку на табуретці, адже у них немає яєць, щоб встати і битися. Мене ж можна буде винести тільки на ношах", – цитує Лопеса Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо не виключив того, що поєдинок проти українця Василя Ломаченка за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі може взагалі не відбутися.

Нагадаємо, що поєдинок українця з Лопесом повинен був відбутися 30 травня 2020 року. Букмекери вже назвали фаворита зустрічі.

Про можливість перенесення поєдинку Ломаченко – Лопес вперше заговорив Боб Арум.

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