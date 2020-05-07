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7 травня • оновлено в 23:32
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"Немає такого - українець": російський боксер Трубніков заявив, що "Усик – наша людина"

2.3т
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Відомий російський боксер Олександр Трубніков заявив, що Василь Ломаченко та Олександр Усик є кумирами в Росії

"Я дітей треную, вони маленькі, їм по 10-11 років, завжди я їм говорив – подивіться на Василя Ломаченка. Діти підходять запитують: "Який нам бій подивитися?". Я кажу: "Подивіться Олександра Усика". Діти вже стежать за ним, дзвонять мені: "А коли буде Усик битися?", Діти вже розуміють, що він наша людина. Немає такого такого – росіянин чи українець, просто він – наш брат. Немає поділу. Національні погляди якісь – такого взагалі немає. Вони – великі спортсмени. Всі вони прославляють Господа і нашу православну віру", – сказав Трубніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські користувачі інтернету бурхливо відреагували на пропозицію генсека Федерації боксу Росії дати громадянство РФ Олександру Усику та Василю Ломаченку після включення їх в базу "Миротворець".

Нагадаємо. що чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик знялися в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Василь Ломаченко
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Ага, посмотрите фильм "Брат" и "Брат-2" Бодрова, там как раз нет такого разделения на "русский" или "украинец".
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Маринов Михаил, ну судя по тому, что здесь все укропы норовят назвать себя "руськими", никаких украинцев действительно нет
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
свиньи росийские нам не братья
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кожедуб ruslan, а чьи свиньи вам братья?
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ковпак сидор
ковпак сидор
Таки да,после 1 й мировой австро-венгры и придумали таки украиннцев,это были вероотступники уни а ты,кто не стал ра ком -того в концлагерь.Как вы думаете откуда взялись католики на Украине ,главное требование что бы стать козаком-нужно было быть православным
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