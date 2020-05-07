Відомий російський боксер Олександр Трубніков заявив, що Василь Ломаченко та Олександр Усик є кумирами в Росії

"Я дітей треную, вони маленькі, їм по 10-11 років, завжди я їм говорив – подивіться на Василя Ломаченка. Діти підходять запитують: "Який нам бій подивитися?". Я кажу: "Подивіться Олександра Усика". Діти вже стежать за ним, дзвонять мені: "А коли буде Усик битися?", Діти вже розуміють, що він наша людина. Немає такого такого – росіянин чи українець, просто він – наш брат. Немає поділу. Національні погляди якісь – такого взагалі немає. Вони – великі спортсмени. Всі вони прославляють Господа і нашу православну віру", – сказав Трубніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські користувачі інтернету бурхливо відреагували на пропозицію генсека Федерації боксу Росії дати громадянство РФ Олександру Усику та Василю Ломаченку після включення їх в базу "Миротворець".

Нагадаємо. що чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Василь Ломаченко та ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик знялися в російському фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!".

У цій стрічці Ломаченко заявив, що він до сих пір не вірить, що Росія почала війну в Україні.

Перша ракетка України Сергій Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку Усика і Ломаченка.

Депутатка фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що Усик і Ломаченко стали інструментами в руках пропагандистів країни-агресора.

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