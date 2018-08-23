"Немає сумнівів": Белью назвав Ломаченка найкращим боксером планети

Британський важковаговик Тоні Белью назвав українця Василя Ломаченка кращим боксером планети незалежно від вагової категорії (так званий рейтинг "pound for pound" або скорочено P4P). На думку англійця, наш чемпіон не стоїть на місці, а постійно рухається вперед.

"У мене взагалі не було ніяких сумнівів у тому, щоб поставити його номером 1. У боксі він людина, з якою найважче битися. І він ідеально збалансований боксер, як в захисті, так і в атаці. Я не знаю, чи здатний він - та й чи потрібно йому це - прогресувати, але чим більш досвідченим він стає, тим більше ми від нього спостерігаємо", - написав Белью для Sky Sports.

Крім того, британець поставив на четверте місце свого майбутнього суперника Олександра Усика. "Я завжди котирував його, але йому потрібно гучне ім'я, великий бій, щоб змусити всіх інших підвестися. Поки ж він просто зачистив один з найважчих дивізіонів в боксі", - підкреслив Тоні.

Відзначимо, що бій Усик - Белью, про організацію якого зараз тривають активні переговори, повинен пройти у Лондоні в середині листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутери Василя Ломаченка намір організувати українцеві супербій в США.