"Немає сили": Усику в супертяжах поставили "фатальний діагноз"

Знаменитий британський боксер Дерек Чісора (31-9, 22 KO) впевнений, що українцеві Олександру Усику нічого не світить в суперважкому дивізіоні.

Дерек Чісора

"Я не думаю, що він зможе продовжувати жонглювати м'ячами, якими він завжди жонглював, і танцювати. Він робив ці речі в крузервейте, але він не зможе це робити в суперважкій вазі. Люди хочуть бачити, як бійці б'ються. Я не думаю, що у нього є сила для суперважкої ваги", - наводить слова британця Vringe.com з посиланням на новинний портал Seconds.

Девід зазначає відмінну швидкість і маневреність українця, але вважає, що без сильного удару, він не доб'ється успіхів.

"Фітнес - це добре, якщо ти завершуєш це потужний ударом. Мені подобається, коли фітнес, фітнес, фітнес і бум - ти на підлозі. А у нього фітнес, фітнес, фітнес - і просто жонглювання м'ячами, і такі речі", - поставив фатальний "діагноз" Чісора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, що прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксери, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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