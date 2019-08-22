"Немає різниці": промоутер Усика розкрив правду про майбутній бій з росіянином

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що українець проведе бій у суперважкій вазі з росіянином Андрієм Федосовим.

Красюк і Усик Укрінформ

"Поки неправда, що Усик проведе бій із Федосовим. Федосову надійшла пропозиція, і він дав свою згоду. Але крім нього є ще кілька кандидатур. Зокрема, і Такам. Поки всіх імен не можу назвати. Олександру немає різниці, з ким битися. Зачекайте до кінця тижня. Скоро ми офіційно оголосимо своє рішення", – сказав Красюк в інтерв'ю tribuna,com.

Відзначимо, що раніше менеджер росіянина Алекс Вайсфельд заявив, що його підопічний Андрій Федосов підписав контракт на бій проти Усика. Поєдинок нібито стане дебютом для українця в супертяжах.

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