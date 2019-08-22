Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Немає різниці": промоутер Усика розкрив правду про майбутній бій з росіянином

1.1т Читати матеріал російською

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк прокоментував інформацію про те, що українець проведе бій у суперважкій вазі з росіянином Андрієм Федосовим.

Красюк і Усик

Красюк і Усик

Укрінформ

"Поки неправда, що Усик проведе бій із Федосовим. Федосову надійшла пропозиція, і він дав свою згоду. Але крім нього є ще кілька кандидатур. Зокрема, і Такам. Поки всіх імен не можу назвати. Олександру немає різниці, з ким битися. Зачекайте до кінця тижня. Скоро ми офіційно оголосимо своє рішення", – сказав Красюк в інтерв'ю tribuna,com.

Новини
"З'явилася інформація": Усик повідомив про проблему з дебютом у хевівейті

Відзначимо, що раніше менеджер росіянина Алекс Вайсфельд заявив, що його підопічний Андрій Федосов підписав контракт на бій проти Усика. Поєдинок нібито стане дебютом для українця в супертяжах.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Олександр Усик Олександр Красюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...