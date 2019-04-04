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"Немає жодних щілин": американці дали однозначний прогноз на бій Ломаченка

1.5тЧитати матеріал російською

Відвідувачі залу Флойда Мейвезера, які в основному є тренерами з боксу і професійними бійцями, одноголосно впевнені в перемозі Василя Ломаченка над Ентоні Кроллою.

"Я за Ломаченка, мені він дуже подобається. Ломаченко крім того бою, в якому він потрапив у нокдаун, не показав жодних щілин у захисті. Будь-хто може впасти. Він зробив невелику помилку і був у нокдауні. Він показав, що завжди думає. Не бачу його таким, який програв", - заявив боксер Денис Дуглін (22-6).

"Я не знаю, хто такий Кролла, тому вболіватиму за Ломаченка. Як цей бій організували, якщо ніхто не знає, хто це? Ломаченко переможе досить легко", - зазначив експерт Стіч Дуран.

"Ентоні Кролла? Хто це? Я думаю, що переможе Ломаченко. Він просто кращий за інших. Він повинен здобути перемогу. Це повинна бути ще одна блискуча перемога. Він вийде й отримає насолоду. Лома буде переслідувати і зупинить ударом по корпусу", - упевнений боєць UFC, Кевін Лі.

"Тобі потрібно точно вибрати Лому. Прямо зараз він один із топів. Занадто умілий. Занадто гострий, дуже відмінний тактично", - підсумував Дью Купер, тренер із боксу.

Решта професіоналiв у сфері боксу також віддали перевагу нашому співвітчизнику.

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Де дивитися Ломаченко - Кролла: розклад трансляцій чемпіонського бою

Нагадаємо, що бій між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василем Ломаченком (12-1, 9 КО) і британцем Ентоні Кроллою (34-6-3, 13 КО), відбудеться в ніч на 13 квітня в "Стейплс- центрі "в Лос-Анджелесі (США).

Напередодні поєдинку букмекери опублікували принизливі котирування.

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Тема
Ломаченко - Кролла
Особи
Ентоні КроллаВасиль Ломаченко
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