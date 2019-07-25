Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Нелюдський біль": Дадашев продовжував бій, переживши інсульт

5.8т Читати матеріал російською

Російський боксер Максим Дадашев під час бою з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом переніс інсульт, але продовжив сутичку. Після бою Дадашев впав у кому і помер, не приходячи до тями.

В акаунті загиблого російського боксера в Instagram з'явилася публікація, в якій детально описано стан спортсмена під час його останнього бою.

Хочете знати, що таке справжня сила духу, вища воля до перемоги? Що значить бути воїном, воїном по життю? Перегляньте цей бій і знайте, що коли ви ставите питанням, як Макс з його рівнем захисту пропускає стільки ударів, згідно з висновком оперував його лікаря, він вже переніс інсульт і продовжував бій, відчуваючи страшну, нелюдську біль, втрачаючи орієнтацію, але він не здався, він мільйон разів піднімався з колін від ударів долі, йшов вперед і ніколи не здавався !!!

Публікація від Maxim MADMAX Dadashev (@dadashev__m)

"Хочете знати, що таке справжня сила духу, вища воля до перемоги? Що значить бути воїном, воїном по життю? Перегляньте цей бій і знайте, що коли ви ставите питанням, як Макс з його рівнем захисту пропускає стільки ударів, згідно з висновком лікаря, він вже переніс інсульт і продовжував бій, відчуваючи страшний, нелюдський біль, втрачаючи орієнтацію, але він не здався, він мільйон разів піднімався з колін від ударів долі, йшов вперед і ніколи не здавався! " - йдеться в повідомленні, яке супроводжується фото Дадашева з сином.

Новини
"Ніхто не готовий": суперник загиблого боксера вперше відреагував на смерть росіянина

Нагадаємо, 28-річний російський боксер Максим Дадашев помер після бою в США. Поразка в бою з Матіасом стала для Дадашева першою у професійній кар'єрі. До цього він виграв 13 боїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдова Максима прокоментувала смерть чоловіка, виклавши сімейне фото.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
7
Смішно
3
Цікаво
24
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
У каждого поступка есть цена, которую за это платим. Едва ли "воля к победе", деньги или повышение рейтинга стоят жизни спортсмена и потери его сыном отца.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel