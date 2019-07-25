"Нелюдський біль": Дадашев продовжував бій, переживши інсульт

Російський боксер Максим Дадашев під час бою з пуерторіканцем Сабріелем Матіасом переніс інсульт, але продовжив сутичку. Після бою Дадашев впав у кому і помер, не приходячи до тями.

В акаунті загиблого російського боксера в Instagram з'явилася публікація, в якій детально описано стан спортсмена під час його останнього бою.

"Хочете знати, що таке справжня сила духу, вища воля до перемоги? Що значить бути воїном, воїном по життю? Перегляньте цей бій і знайте, що коли ви ставите питанням, як Макс з його рівнем захисту пропускає стільки ударів, згідно з висновком лікаря, він вже переніс інсульт і продовжував бій, відчуваючи страшний, нелюдський біль, втрачаючи орієнтацію, але він не здався, він мільйон разів піднімався з колін від ударів долі, йшов вперед і ніколи не здавався! " - йдеться в повідомленні, яке супроводжується фото Дадашева з сином.

Нагадаємо, 28-річний російський боксер Максим Дадашев помер після бою в США. Поразка в бою з Матіасом стала для Дадашева першою у професійній кар'єрі. До цього він виграв 13 боїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вдова Максима прокоментувала смерть чоловіка, виклавши сімейне фото.

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