Неймовірна розв'язка: боксер зробив камбек, нокаутувавши суперника на останній секунді

Американський боксер Абель Рамос програвав бій співвітчизнику Браянту Перреллі, але зумів знайти в собі сили на останній ривок і нокаутував суперника за кілька секунд до кінця.

Як повідомляє інформагентство vringe, Перрелла володів ініціативою більшу частину поєдинку, зробивши ставку на розумний бокс і вміло підлаштовуючись під зміни в тактиці суперника. Незважаючи на кілька якісних спалахів у діях Рамоса, здавалося, що бій знаходиться під контролем його співвітчизника, який виглядав свіжіше.

У десятому раунді поєдинку Перрелла спробував добити опонента, але нарвався на потужний аперкот, який уклав його на ринг за півхвилини до закінчення бою. Він зумів піднятися, але вже через кілька секунд знову опинився на канвасі. Суддя оцінив стан боксера та прийняв рішення віддати Рамосу перемогу нокаутом прямо перед фінальним гонгом.

COMEBACK WIN! 😳



Abel Ramos stuns Bryant Perrella with 3 seconds left in the final round. #PlantFeigenbutz pic.twitter.com/AgCnjdDS6U