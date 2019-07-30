"Нечесно": легенда боксу обурився через бій Ломаченка в Лондоні

Промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василя Ломаченка Боб Арум заявив, що переживає з приводу майбутнього бою українця проти Люка Кемпбелла 31 серпня.

Поєдинок відбудеться в Лондоні. Нещодавно тут же відбувся бій Ділліан Уайт - Оскар Рівас, перед яким Уайта спіймали на допінгу.

Василь Ломаченко та Боб Арум instagram.com/lomachenkovasiliy

"Ломаченко 31 серпня буде битися у Великобританії. Місцеві хлопці спробують з'ясувати, як його нейтралізувати. Звичайно, він настільки хороший боксер, що вони не зможуть його перемогти. Давайте почекаємо, чого доб'ється Оскар Рівас і його промоутер. У них є юристи. Необхідно дочекатися допінг-проби "В", - передає слова Боба Арума Xsport з посиланням на The Athletic Boxing.

Також Арум дав свій прогноз на подальший розвиток ситуації з боєм Уайт-Рівас.

"Думаю, що бій Уайта визнають таким, що не відбувся. Вважаю, що в цьому випадку повинна бути кримінальна і цивільно-правова відповідальність. Ріваса поставили битися проти бійця, який попався на використанні допінгу. На мою думку, це зробило бій нечесним".

На думку промоутера, недостатньо просто змінити результат поєдинку.

"Необхідно також відшкодувати збиток. Якби Рівас отримав травму в тому бою, його страхова компанія не виплатила б йому гроші, оскільки суперник боксував під допінгом", - додав Боб Арум.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні журналісти порахували, скільки Василь Ломаченко заробив за шість років професійної кар'єри в боксі.

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