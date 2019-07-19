"Небезпечний": російський чемпіон Бетербієв вперше висловився про бій із Гвоздиком

Чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією IBF російський боєць Артур Бетербієв радий, що вдалося домовитися про поєдинок із володарем титулу WBC українцем Олександром Гвоздиком.

Росіянин назвав українського чемпіона небезпечним суперником і прокоментував підписання контракту з ним.

"Добре, що ми домовилися про цей поєдинок. Гвоздик — небезпечний суперник. Детальніше ми будемо розбирати його вже з тренерським штабом. Я хотів об'єднавчий бій, і ми домовилися про нього", — повідомив росіянин, якого цитує ТАСС.

Артур Бетербієв

Об'єднавчий бій Гвоздик — Бетербієв відбудеться 18 жовтня у США. За даними ESPN, ймовірне місце проведення поєдинку — Liacouras Center у Філадельфії (штат Пенсільванія, США).

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Федерації боксу РФ Умар Кремльов висловився про бій Гвоздик — Бетербієв, згадавши Олександра Усика.

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