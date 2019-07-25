"Не знаю, що зі мною трапиться": Гвоздик, який шокував "правдою" про війну з РФ, зробив зізнання

Український чемпіон напівважкої ваги Олександр Гвоздик назвав зірку хевівейта Ентоні Джошуа суперником, з яким мріяв би коли-небудь зустрітися на рингу.

"Складно відповісти на питання, кого б я хотів вибрати в суперники. Я навіть не хочу відповідати на це питання. На мене зараз чекає найважчий бій в моєму житті. Помріяти? Я мрію виграти в Артура Бетербієва. Тут навіть не питання заглядання комусь за спину. Просто попереду на мене чекає важкий поєдинок, суперкрутий суперник. Так що про що тут говорити... Але так, можу сказати – Ентоні Джошуа. Щоправда, не знаю, що зі мною трапиться після того, як він мені кине свій лівий джеб", – з посмішкою заявив Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу "ZeRingШоу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Гвоздик шокував українців "правдою" про війну з Росією. Зокрема, боксер не вважає РФ країною-агресором. Крім того, чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) не бачить нічого поганого в тому, що українці їздять до Росії.

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