"Не зможе": Тайсон Ф'юрі "поставив хрест" на Ломаченку

Знаменитий британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) впевнений, що Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) розправиться з українцем Василем Ломаченком (14-1, 10 КО).

Тайсон Фьюі і Василь Ломаченко

"Коммi - дуже крутий боєць. А Лопес пройшов крізь нього, як гарячий ніж в масло. Він суперважковаговик на маленьких ніжках. Нікому в легкій вазі його не подолати. Навіть Ломаченку", – сказав ексчемпіон світу в ефірі Youtube-каналу iFL TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес готується дати справжній бій українському суперчемпіона Василю Ломаченку.

Нещодавно промоутер обох боксерів Боб Арум назвав дату і місце проведення бою Ломаченко – Лопес.

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