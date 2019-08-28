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"Не зможе": чемпіон світу розповів, чим завершиться бій Ломаченка

2.6т Читати матеріал російською

Чемпіон світу за версією WBC у найлегшій ваговій категорії британець Чарлі Едвардс (15-1, 6 KO) упевнений, що Василь Ломаченко не зможе святкувати легку перемогу над Люком Кемпбеллом.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"Я переконаний, що з самого початку бій буде незручним для Ломаченка, тому що Люк дуже гарний боєць. Він їздив по всьому світу, у нього є досвід, він бачив усi різні стилі. Ломаченко не зможе приголомшити його своєю роботою ніг, тому що у Люка також гарна робота ніг, він бачив подібну швидку роботу ніг раніше і має досвід проти цього. Бій буде не одностороннім, але пізніше Ломаченко намацає свій ритм, буде йти на нього і виграє рішенням суддів", – заявив Едвардс порталу Behind The Gloves.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримає найбільший гонорар у кар'єрі за поєдинок проти Люка Кемпбелла. Бій пройде 31 серпня в Лондоні. Уже відомо, який канал покаже зустріч в Україні, а також свіжі котирування букмекерів.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Политолог оценил заявление Коломойского об отмене антироссийских санкций «Прощупывает ситуацию» Марина Лемуткина, 28 августа 2019 28 августа стало известно, что украинский олигарх Игорь Коломойский выступил с идеей частичного снятия антироссийских санкций. Однако не это главное. Гораздо важнее, что в этом контексте Коломойский впервые призвал украинские власти отделить вопрос Крыма от вопроса Донбасса. О возможности разворота во внешней политике Украины и «размена» с Россией мятежных юго-восточных украинских областей на Крым вместе с «МК» рассуждали ведущие эксперты и, отвергнув возможность радикальных изменений, констатировали, что некоторые подвижки все же есть. Понятно, что введенные Киевом санкции напугали Россию, мягко говоря, не сильно, будь то выход Украины из зоны свободной торговли в рамках СНГ, эмбарго или введение специальных пошлин на уцелевшие в минимальных объемах поставки продукции из России. В конце концов, спрос — и немалый - на попавшие под запрет в соседней стране российские удобрения, сельхозпродукцию или цемент с фанерой сохраняется и в нашей стране. Так что для нас, да и для мирового сообщества в целом гораздо интереснее не перспективы отмены Украиной антироссийских санкций, а едва ли не впервые открыто высказанная идея разделить вопросы Крыма и самопровозглашенных республик Юго-Востока Украины при обсуждении взаимоотношений обеих стран.
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