"Не зможе": чемпіон світу розповів, чим завершиться бій Ломаченка

Чемпіон світу за версією WBC у найлегшій ваговій категорії британець Чарлі Едвардс (15-1, 6 KO) упевнений, що Василь Ломаченко не зможе святкувати легку перемогу над Люком Кемпбеллом.

Василь Ломаченко

"Я переконаний, що з самого початку бій буде незручним для Ломаченка, тому що Люк дуже гарний боєць. Він їздив по всьому світу, у нього є досвід, він бачив усi різні стилі. Ломаченко не зможе приголомшити його своєю роботою ніг, тому що у Люка також гарна робота ніг, він бачив подібну швидку роботу ніг раніше і має досвід проти цього. Бій буде не одностороннім, але пізніше Ломаченко намацає свій ритм, буде йти на нього і виграє рішенням суддів", – заявив Едвардс порталу Behind The Gloves.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримає найбільший гонорар у кар'єрі за поєдинок проти Люка Кемпбелла. Бій пройде 31 серпня в Лондоні. Уже відомо, який канал покаже зустріч в Україні, а також свіжі котирування букмекерів.

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