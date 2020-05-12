"Не вважаю росіян братами": Шатернікова прокоментувала скандал з Усиком і Ломаченком

Максим Богданов Бокс 18:17, 12.05.2020

Віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова не підтримує позицію Олександра Усика і Василя Ломаченка по відношенню до нашої країни-сусідки та її жителiв.

Аліна Шатернікова

"Я не вважаю росіян братами. Але я не можу засуджувати тих, хто відчуває братерську єдність з росіянами. Це їх вибір", - прокоментувала скандал українська ексчемпіонка світу з боксу в інтерв'ю Tribuna.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шатернікова заявила, що не готова давати оцінку шляху, по якому йдуть Олександр Усик і Василь Ломаченко.

У фільмі "Здрастуй, брат, Христос Воскрес!" Олександр Усик однозначно висловився за дружбу з росіянами. У свою чергу, Василь Ломаченко назвав Росію і Україну єдиними. Після цього боксерів внесли в базу сайту "Миротворець".

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