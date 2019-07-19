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"Не все залежить від мене": Гвоздик зробив заяву про бій з Бетербієвим

1.4т Читати матеріал російською

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик заявив, що готуватися до майбутнього бою з росіянином Артуром Бетербієвим буде в США.

"Відмінні емоції, ми рухаємося вперед. Нарешті все сталося. Тепер тільки готуватися і перемагати. Бетербієв - боксер силового плану, жорсткий панчер. Будемо шукати ключі під його помилки", - поділився планами українець в інтерв'ю YouTube-каналу "Великий куш".

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

Гвоздик розповів, що поки не дивився бої за участю російського боксера, але збирається вивчити Бетербієва в найближчий час.

"Ми зараз зустрінемося з моїм тренером і виберемо правильну стратегію, щоб нейтралізувати його сильні місця. Поки я зі своїм тренером – Тедді Атласом, ще не спілкувався, але якісь деталі підготовки ми вже обговорили. У цілому підготовка не буде відрізнятися. Вона буде проходити в США, буде інша тактика і робота під іншого опонента, але в цілому підготовка буде схожою.

Хотілося б боксувати частіше. Уже чотири місяці без бою. Хотілося б мати мінімум три поєдинки на рік, але не виходить. Не все залежить від мене", – сказав на завершення розмови Олександр Гвоздик.

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Нагадаємо, що український чемпіон за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі Олександр Гвоздик підписав контракт на об'єднавчий бій з росіянином Артуром Бетербієвим, який повинен відбудуться 18 жовтня.

Цю інформацію в коментарі "РИА Новости" підтвердив менеджер нашого співвітчизника Егіс Клімас. "Про цей поєдинок було абсолютно легко домовитися: нам запропонували, і ми не відмовлялися. Бетербієв – хороший боксер з великим досвідом, з великою аматорської кар'єрою. Ні для одного з них цей бій не буде легким, а переможець піде з двома поясами", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремлев висловив упевненість в перемозі свого співвітчизника Артура Бетербієва над українцем Олександром Гвоздиком.

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Теми
WBC Гвоздик – Бетербієв
Особа
Олександр Гвоздик
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