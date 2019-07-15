"Не впустив можливість": український боксер розповів про зустріч з Повєткіним

Непереможний український супертяж Владислав Сіренко, який 23 червня здобув видовищну перемогу нокаутом над росіянином Денисом Бахтовим, розповів про перебування в таборі Олександра Повєткіна.

Владислав Сіренко Instagram

"Зазвичай після таких поєдинків, який був у мене проти Бахтова, боксери кілька тижнів відпочивають. Я теж роблю невелику паузу, щоб відновитися і набратися сил, але в цей раз нас запросили до табору до Олександра Повєткіна, і я вирішив не втрачати таку можливість. Олександр один з топових боксерів світу на даний момент. Спаринги з ним дають мені можливість перевірити себе і набратися бойового досвіду ", - сказав Влад Сіренко в інтерв'ю "Сегодня".

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"Які плани після спарингів з Повєткіним? Після спарингів я два тижні відпочину і почну підготовку до свого жовтневого бою", - додав 24-річний Сіренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український боксер близький до бою із зоряним екс-чемпіоном світу.

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