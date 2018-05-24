Не відбудеться: Росія зробила оголошення по бою Усик - Гассієв

Оголошення дати і місце проведення фіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) між Олександром Усиком і Муратом Гассіевим було відкладено на більш пізній термін. У четвер, 24 травня, в Москві повинна була відбутися прес-конференція, приурочена до бою, проте захід скасували.

Причиною став провалу переговорах між організаторами WBSS і генеральним секретарем Федерації боксу Росії (ФБР) Умаром Кремлева. "У середу ввечері відбулися непрості переговори. Рішення щодо місця та часу проведення бою прийнято не було. У зв'язку з цими обставинами запланована на четвер прес-конференція, на превеликий жаль, не відбудеться", - йдеться в заяві прес-служби ФБР .

Відзначається, що спроби дійти згоди сторони продовжать наступного тижня.

Нагадаємо, бій Усик - Гассієв був запланований на 11 травня в аравійській Джидді, але через травму українського чемпіона його відклали. Після цього російська сторона заявила про намір провести поєдинок в Сочі або Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, бій Усик - Гассієв повинен відбутися 21 липня нема на російській території.