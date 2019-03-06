"Не вбивці": названа особливість Ломаченка та Усика

Відомий український тренер Михайло Зав'ялов на презентації своєї книги "Боксерські заповіді" висловився про українських боксерів-чемпіонів. На думку легенди українського боксу, Олександр Усик, Василь Ломаченко та Олександр Гвоздик – виховані спортсмени.

"Чемпіон повинен володіти інстинктом убивці. Ломаченко, Усик, Гвоздик – у них немає інстинкту вбивці, вони інтелігентні гарні хлопці, але тим не менш, стають кращими боксерами світу", - сказав Зав'ялов в інтерв'ю luckypunch.

Олександр Гвоздик, Василь Ломаченко та Олександр Усик instagram.com/alex_gvozdyk

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик наразі є єдиним абсолютним чемпіоном світу. Завдяки перемозі у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії в Москві над Муратом Гассієвим українець завоював усі нагороди в першій важкій вазі.

Василь Ломаченко в поєдинку проти Хосе Педраси в грудні 2018 року додав до титулу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) пояс чемпіона світу за версією всесвітньої боксерської організації (WBO).

Ще один український чемпіон Олександр Гвоздик здобув свою нагороду в бою проти канадця Адоніса Стівенсона. Наш спортсмен наразі володіє поясом чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

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