Не Усик: Володимир Кличко назвав ім'я наступного чемпіона в хевівейті

Легендарний український боксер Володимир Кличко заявив, що хорватський боксер Філіп Хрговіч в майбутньому стане чемпіоном світу в хевівейті.

"Філіп надзвичайно талановитий. Він показує це завдяки своїм олімпійським досягненням і професійним рекордам. Я спарингував із ним, і він був дуже, дуже жорстокий, навіть у мої найкращі часи. Чи вважаю я, що він стане чемпіоном світу? Безумовно. У нього є шанс? Абсолютно, так", – цитує слова Кличка-молодшого видання klitschko-brothers.com.

Відзначимо, що Хргович є бронзовим призером Олімпійських ігор-2016 і чемпіоном Європи серед любителів у 2015 році. На його рахунку 10 перемог у 10 поєдинках на професійному рівні, вісім з яких були здобуті нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, брати Клички і росіянин Микола Валуєв потрапили в незвичайний боксерський рейтинг сучасних чемпіонів світу в хевівейті.