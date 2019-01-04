Не Усик і Світоліна: 5 "сірих кардиналів" українського спорту в 2018 році

В історію входять спортсмени - саме вони завойовують перемоги, піднімають кубки над головою і потім довго роздають інтерв'ю. Але якщо подивитися на ситуацію в корені, то зовсім не спортсмени є творцями свого успіху.

Сьогоднішній спорт - це не лише гра на полі/залі/корті або бій в рингу, це ще й бізнес, приправлений іміджевим розвитком гравця. І часом сам спортсмен навіть не знає, як він потрапив в той чи інший турнір і що у нього за графіком наступного тижня. Все під контролем у його менеджера, агента або промоутера. Саме ці люди сьогодні керують спортивним світом і створюють "свиту", яка робить королів.

OBOZREVATEL заглядає за лаштунки українського спорту і визначає, хто в минулому році дійсно вершив його долю.

Олександр Красюк

Чим займається: генеральний директор боксерської промоутерської компанії К2, промоутер Олександра Усика

Найбільше досягнення: привів Усика до абсолютного чемпіонства в першій важкій вазі та вивів українця на топ-ринок світового боксу

Коли говоримо про успіхи Олександра Усика, маємо на увазі також роботу його тезки - Олександра Красюка. Топ-менеджер українського боксу, який привів Усика до нинішніх успіхів і веде до майбутніх.

Олександр Красюк

Красюк "вдарив по руках" з Усиком в 2013-му, коли компанія промоутера К2 підписала контракт з тоді ще тільки олімпійським чемпіоном. Після того промоутер міцно взявся за кар'єру боксера і розкрутив її до максимуму - абсолютного чемпіонства в першій важкій вазі.

За минулий рік Красюку вдалося зробити Усика учасником Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS), що дало можливість швидше звичайного об'єднати всі пояси. Ну а головне досягнення Красюка як менеджера - домовленість з британським топ-промоутером Едді Хірном. Робота з Хірном відкриває Усику вихід на бої у Великобританії з кращими боксерами сучасності в суперважкій вазі - це вершина боксу, куди український боксер може піднятися вже зовсім скоро. І багато в чому завдяки Красюку.

Олександр Красюк разом з Едді Хірном www.instagram.com/alex.krassyuk

Анатолій Ломаченко

Чим займається: боксерський тренер, який зробив Василя Ломаченка чемпіоном в легкій вазі та допоміг Усику стати абсолютним чемпіоном

Найбільше досягнення: два пояси та визнання Василя Ломаченка

Чисто спортивний і дуже скромний, антипод будь-якого менеджера або агента - Анатолій Ломаченко замість публічної обирає тиху старанну роботу. Можливо, саме це лягло в основу успіхів Ломаченко-старшого, якого зараз вважають одним з кращих боксерських тренерів світу.

Анатолій Ломаченко

Анатолій Ломаченко разом з сином Василем в боксі з ранніх років - він вчив його азам боксу, змушував ходити на руках і вирішувати головоломки (здавалося б, навіщо це треба боксеру), виводив на перші аматорські турніри та готував до чемпіонських боїв. Ідеальний тандем "батько-син", в якому "Папаченко" провів не менше ідеальну і дуже копітку роботу (аж до того, що заради боксу змушував сина ходити на танці).

Але Ломаченко-старший не просто боксерський тренер, яких в світі десятки і сотні. Анатолій Миколайович - відмінний психолог і багатогранний фахівець, який бачить бокс в деталях. За роки роботи він зробив Василя фактично ідеальним у всьому, прищепивши синові відмінну техніку бою. А людські якості дозволяють йому домагатися успіху в різних напрямках.

Новини Українець Анатолій Ломаченко визнаний тренером року у США

"Анатолій Ломаченко створив ту команду (на Олімпійських іграх 2012. - прим. авт.), хоча скромність заважає йому сказати, що це так. Запитайте в Усика: справа не тільки в боксі. Анатолій Миколайович психолог, лідер, ти вникаєш в кожне його слово, адже абсолютно все, що він говорить, приносить користь та працює", - розповідав якось у інтерв'ю чемпіон світу WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

"Спочатку мені не вистачало мужності сказати йому, що багато його методів не працюють. Люди думали, що ми божевільні, але все це давало нам розумову перевагу над суперниками", - резюмував Гвоздик.

Вадим Шаблій

Чим займається: футбольний агент більшості кращих українських гравців

Найбільше досягнення: перехід Андрія Ярмоленка в "Боруссію" і "Вест Хем", кар'єра Руслана Малиновського в Бельгії

Футбольним світом вже не перший рік керують агенти - в їх руках долі багатьох гравців, саме вони пропонують клубам футболістів і влаштовують всі домовленості. В Україні одним з перших таких, хто вийшов на масштаб європейського ринку, став Вадим Шаблій.

Вадим Шаблій (зліва) разом з Андрієм Ярмоленком facebook.com/vadim.shabliy

Цікаво, що Шаблій особливо не вчився бути менеджером або агентом, а спочатку взагалі був рядовим футболістом. Але кар'єра не склалася через травму, і з часом Шаблій потрапив в агентський бізнес. А далі все пішло-поїхало - перші угоди-успіхи, потрібні зв'язки та напрацювання, організація своєї агентської компанії. В результаті у Шаблія в клієнтах - добра частина "Динамо" і "Шахтаря", а також інших кращих команд України. Часом під час заїзду якоїсь команди в готель, коли туди приходить Шаблій, до нього підходять і спілкуються з десяток гравців.

В останні роки головною фішкою агента стала робота з бельгійським ринком - завдяки своїм зв'язкам в Бельгії Шаблій допоміг влаштуватися в місцеві клуби багатьом молодим українським футболістам. Так, більшість з них не заграли, але це проблема більше самих гравців. Але є і дуже вдалі приклади: Ігор Пластун зараз грає в "Генті" основним захисником і отримав дебютний виклик до збірної, а Руслан Малиновський і зовсім викликає фурор. А є ще "вже ветеран" Євген Макаренко, який отримав друге футбольне життя в "Андерлехті".

Також саме Шаблій влаштував багатостраждальний відхід Андрія Ярмоленко з "Динамо". Трансфер зоряного півзахисника в "Боруссію" став для всього українського футболу своєрідним подвигом, а не тільки для Ярмоленко та "Динамо" (які до цього не могли розлучитися багато років).

Стефан Гуров

Чим займається: спортивний менеджер, директор промоутерської компанії Top Five Management

Найкраще досягнення: допоміг Еліні Світоліній вийти в число топ-тенісисток світу

За минулий рік жіночий теніс України пристойно набрав обертів, вершиною чого стали перемоги Еліни Світоліної та її четверта позиція в світовому рейтингу WTA. Але крім Світоліної на світових кортах також порадували і наші молоді надії - Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та інші. І за всім цим в основному стоїть робота однієї людини - Стефана Гурова.

Стнфан Гуров btu.org.ua

Гуров сьогодні - провідний менеджер в українському тенісі, який глобально взявся за просування наших тенісисток. Ще в 2011-му болгарин запустив свою компанію Top Five Management, клієнтами якої зараз вже є 24 тенісиста різного віку на чолі з Еліною Світоліною. Кар'єра Світоліної - показовий успіх роботи Гурова на просторах світового тенісу, завдяки чому Україна отримала свою зірку на тенісному Олімпі.

Тепер же Гуров, створивши свій рецепт успіху завдяки Світоліної, розширює горизонти і бере під крило нових українських талантів. І майже немає сумнівів, що в 2019-му хтось ще з підопічних Стефана (наприклад, Ястремська) здивує нас на світових кортах.

Максим Міхельсон

Чим займається: баскетбольний тренер "Черкаських Мавп" і збірної України

Найбільше досягнення: фактично виховав Святослава Михайлюка і допоміг іншим українським талантам

Найспортивніший фахівець з цієї п'ятірки, який ніяк не вписується в компанію до менеджерів і агентів. Але на ділі Максим Міхельсон виявився в епіцентрі українського баскетболу.

Максим Міхельсон fiba.basketball

"Виною" всьому - перехід українця Святослава Михайлюка в клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс". По суті, Михайлюка можна назвати вихованцем Міхельсона, який працював з баскетболістом ще в юнацькій команді Черкас. А далі - дорога в дорослий баскетбол і допомогу Святославу з переїздом до Америки.

А поки Михайлюк 4 роки навчався в університеті та виступав в студентській лізі NCAA, тренер часто допомагав своєму учневі та в підсумку "провів" того аж до драфту NBA (де теж у вирішальний момент був поруч зі Святославом). Так, поки Михайлюк - не головна українська зірка, але незабаром напевно стане нею, і велика заслуга в цьому - саме Міхельсона. А крім Святослава в NBA (в Лізі розвитку НБА) грає ще один "підопічний" Міхельсона - Олександр Кобець (за "Вашингтон Уізардз").

Також Максим Сергійович за минулий рік непогано "повоював" безпосередньо та на майданчику. Його "Черкаські Мавпи" виграли чемпіонат України, а сам Міхельсон також працює і в збірній України (другим тренером), яка продовжує боротьбу за путівку на Кубок світу 2019.