"Не уникнути": Усик отримав серйозну загрозу

Камерунський супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) пригрозив Олександру Усику (16-0, 12 КО), що нокаутує його в першому бою в хевівейті.

"Так, я точно його поб'ю. Я його нокаутую. Виграю у нього і крапка. Так, він ніколи раніше не програвав (у профі), але зі мною йому не уникнути фіаско. Йому ще не доводилося виходити проти мене в ринг, так само, як і протистояти справжньому боксеру", – цитує 38-річного громадянина Франції Sky Sports.

Новини Усика викинули з боксерського рейтингу

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід у суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют у супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Усик призначений обов'язковим претендентом у суперважкому дивізіоні.

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