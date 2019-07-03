ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини боксу

"Не уникнути": Усик отримав серйозну загрозу

1.4тЧитати матеріал російською

Камерунський супертяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО) пригрозив Олександру Усику (16-0, 12 КО), що нокаутує його в першому бою в хевівейті.

"Не уникнути": Усик отримав серйозну загрозу

"Так, я точно його поб'ю. Я його нокаутую. Виграю у нього і крапка. Так, він ніколи раніше не програвав (у профі), але зі мною йому не уникнути фіаско. Йому ще не доводилося виходити проти мене в ринг, так само, як і протистояти справжньому боксеру", – цитує 38-річного громадянина Франції Sky Sports.

Новини
Усика викинули з боксерського рейтингу

Після захисту титулів у бою з Тоні Белью, Саша прийняв рішення про перехід у суперважку вагу, але через пошкодження біцепса, його дебют у супертяжах, який повинен був пройти 25 травня в бою проти камерунця Карлоса Такама, так і не відбувся.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Усик призначений обов'язковим претендентом у суперважкому дивізіоні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Усик – Такам" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Такам
Особи
Олександр УсикКарлос Такам
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel