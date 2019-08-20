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"Не у всіх хороший смак": Усик зухвало відповів своїм хейтерам

1.2т Читати матеріал російською

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик під час спілкування зі своїми шанувальниками в соціальній мережі Instagram заявив, що його не турбує думка про себе оточуючих.

"Мені пишуть, що я когось злю, не всім подобаюся або ще щось. Хлопці, слухайте, я вже говорив, що мені не потрібне визнання людей. Не можна сподіватися на людей, так само як і на мене і на когось іншого. А те, що я не подобаюся багатьом людям - це нормально. Не у всіх хороший смак", - сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Олександра Усика з камерунцем Карлосом Такамом, незважаючи на організаційні труднощі, все-таки може відбутися.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особа
Олександр Усик
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Согласен.чувство прекрасного у усика отсутствует.мозг превратился в кал
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