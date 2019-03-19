"Не цікаво": Ломаченко висміяв боксера, який обіцяв його "вбити"

Чемпіон світу WBO і WBA Василь Ломаченко висміяв крайній бій американця Джервонти Девіса. Боксер, який раніше обіцяв убити українця, в першому раунді нокаутував претендента на його титул чемпіона WBA у другій напівлегкій вазі Уго Руїса.

Спочатку наш чемпіон не розчув ім'я опонента Девіса, а потім висміяв цей поєдинок.

"Знаєте, цей бій був як спаринг-сесія. Це було нецікаво", - висловився про бій Джервонти Ломаченко в інтерв'ю NBC Sports.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український боксер Василь Ломаченко хоче битися з непереможеним американцем Джервонтой Девісом, який виступає у другій напівлегкій ваговій категорії. На думку нашого чемпіона, це топовий суперник і заради нього він готовий спуститися в вазі.

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