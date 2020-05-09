Чемпіон України з боротьби серед молоді, а також бронзовий призер чемпіонату Європи Богдан Грицай записав послання на адресу боксера Олександра Усика.

"Олександре, я подивився твій останній відосик, де ти намагаєшся залякувати людей. Ти що, Кадиров? Я не жартую – якщо спортсмени бійцівських видів спорту будуть використовувати свої навички проти прав і свободи людини, то бандитизм кінця Радянського Союзу буде здаватися справедливістю і правопорядком. Я не знаю, Усику, до чого готує тебе твій куратор, але ти повинен зрозуміти, якими небезпечними є бої без правил, які ти намагаєшся просувати. Не тобі вирішувати, чий Крим, і не тобі вирішувати, що писати і говорити українцям", – заявив борець із Шепетівки, викликавши Усика на бій.

На відео Грицай запитує, коли боксер буде відповідати за свої слова.

"На камеру ти розповідав про благословення митрополита бити морди нардепам. Типу, якщо держава не відреагувала на масові зараження українців церквою цього митрополита під час пандемії, то держава не зможе захистити принципи парламентаризму? Чого чекаєш? Коли бити будеш? Від кого благословення чекаєш? Від ФСБ?" – зазначив Богдан.

Борець-чемпіон пройшовся і по манері Усика, давати інтерв'ю на абсолютно всі теми.

"Олександре, судячи з твоїх останніх відео. Ти фахівець у всьому – коментуєш усе підряд: медицину і коронавірус, історію, декомунізацію, богослов'я", – підсумував Грицай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика внесли в базу "Миротворець" за "участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії (країни-агресора) і маніпуляції суспільно значущою інформацією.