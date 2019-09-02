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2 вересня • оновлено в 11:53
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"Не тисніть так сильно!" Ломаченко повернувся до України й потрапив під натиск фанатів

1.1т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко повернувся на батьківщину після переможного поєдинку з Люком Кемпбеллом 31 серпня.

У ніч на 2 вересня наш боксер прилетів до Одеси, де в аеропорту його зустрічали віддані фанати і журналісти. Василь, коментуючи поєдинок, не назвав його ідеальним, визнавши, що припустився низки помилок.

"Я оцінив його на 7 із 10. Тому що є подряпини, синці. Це вже не 10 балів", – сказав Ломаченко.

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Під час зустрічі трапився й курйозний момент. Один із досвідчених любителів боксу, вітаючи Ломаченка з перемогою, відзначився рукостисканням із боксером. "Не тисніть так сильно!" – відреагував Василь, сховавши руку до кишені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і завоював три чемпіонські пояси у легкій вазі.

Після бою британський боксер потрапив до лікарні, де пройшов планові медичні тести. Зі свого боку українець відзначив силу удару суперника, зізнавшись, що той завдав йому болю.

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Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
Місце
Україна Одеса
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