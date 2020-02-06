"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО

Український суперваговик Олександр Усик викликав шквал негативних коментарів своєю відповіддю ветерану АТО Леоніду Остальцеву, який назвав боксерів мавпами.

Спортсмен на своїй сторінці в Instagram опублікував вірш, у якому висміяв Остальцева, обізвавши його віслюком і боягузом.

Олександр Усик Кадр із відео

У коментарях українці вказали Усику на безліч орфографічних і граматичних помилок і порадили йому не соромити прапор країни. "Саню, а слабо піти зі зброєю захищати Україну, як той, про кого ти безграмотні пасквілі пишеш?", "Що за тупа кричалка? Хто її написав? Невже сам Усик?", "Критична втрата землі під ногами", "Усику, не сором прапор України, тікай у Ростов", – пишуть користувачі соцмережі.

Зазначимо, що Остальцев обурився через те, що Василь Ломаченко, виходячи на ринг під прапором України, опубліковує в соцмережах відео з російським спецназом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик закликав не ділити українців "на московських чи на київських, чи на западенців, чи якось іще", чим розлютив співвітчизників.

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