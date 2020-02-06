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7 лютого • оновлено в 09:36
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"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО

84.7т
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Український суперваговик Олександр Усик викликав шквал негативних коментарів своєю відповіддю ветерану АТО Леоніду Остальцеву, який назвав боксерів мавпами.

Спортсмен на своїй сторінці в Instagram опублікував вірш, у якому висміяв Остальцева, обізвавши його віслюком і боягузом.

Олександр Усик

Олександр Усик

Кадр із відео

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"Пишуть шляпу": Усик грізно звернувся до критиків

У коментарях українці вказали Усику на безліч орфографічних і граматичних помилок і порадили йому не соромити прапор країни. "Саню, а слабо піти зі зброєю захищати Україну, як той, про кого ти безграмотні пасквілі пишеш?", "Що за тупа кричалка? Хто її написав? Невже сам Усик?", "Критична втрата землі під ногами", "Усику, не сором прапор України, тікай у Ростов", – пишуть користувачі соцмережі.

"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО
"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО
"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО
"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО
"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО
"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО
"Не сором прапор": Усик розгнівав українців суперечкою з ветераном АТО

Зазначимо, що Остальцев обурився через те, що Василь Ломаченко, виходячи на ринг під прапором України, опубліковує в соцмережах відео з російським спецназом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик закликав не ділити українців "на московських чи на київських, чи на западенців, чи якось іще", чим розлютив співвітчизників.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Леонід Остальцев Олександр Усик
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Wick John
Wick John
Не украинцев, а кучку зомби быдла
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3
0
Oldie Mr
Oldie Mr
Почитайте комменты, кто за усика ж...рвет и все становится понятно.
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1
2
Wick John
Wick John
Oldie Mr, за высерана аты рвут сраки только безмозглые укро свиньи
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1
0
N Y
N Y
А слабо тем, кто открывает хавальники на Усика, самим в окопы?
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7
3
Wick John
Wick John
Ярошенко Андрей, свинья ты почему ещё не ато/оос, а здесь хрюкаешь? Чемодан - вокзал - ато - деревянное пальто. А когда сдохнешь о тебе мрази никто р не вспомнит
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
N Y, тока после поЦреота с отбитой головой. Само оно чего не в окопе?
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