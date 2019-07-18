"Нафіга ти поламав?" Усик спантеличив мережу своїм фото в Криму

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) спантеличив своїх фанатів у Facebook новою фотографією з Криму.
Спортсмен виклав знімок на тлі однієї з гір Південного берега, чим викликав безліч питань у коментарях.
Користувачі цікавляться, що за місце на знімку, жартівливо запитують навіщо він розламав гору, а також відзначають невелику м'язову масу, як для супертяжа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик напередодні вирушив на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.
У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.
Крім того, Саша сполохав своїх шанувальників в Instagram відео з тренування з півострова.
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