"Нафіга ти поламав?" Усик спантеличив мережу своїм фото в Криму

Непереможний український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) спантеличив своїх фанатів у Facebook новою фотографією з Криму.

Спортсмен виклав знімок на тлі однієї з гір Південного берега, чим викликав безліч питань у коментарях.

Користувачі цікавляться, що за місце на знімку, жартівливо запитують навіщо він розламав гору, а також відзначають невелику м'язову масу, як для супертяжа.

Новини Усик допоміг окупантам у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик напередодні вирушив на відпочинок до Криму, чим викликав хвилю коментарів у соціальних мережах.

У себе в Instagram переможець Всесвітньої боксерської суперсерії виклав фотографії з Ай-Петрі.

Крім того, Саша сполохав своїх шанувальників в Instagram відео з тренування з півострова.

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