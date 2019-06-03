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"Не розумів": розкрита правда про стан Джошуа в бою з Руїсом

1.4тЧитати матеріал російською

Екс-чемпіон світу Ентоні Джошуа після нокдауну в сьомому раунді бою з Енді Руїсом опинився у повній прострації й не розумів, де він перебуває.

Про це заявив промоутер британця Едді Хірн, коментуючи сенсаційну поразку свого клієнта.

"Не думаю, що після нокдауну Джошуа розумів, де взагалі перебуває. Так, легко говорити, що суддя занадто рано зупинив бій. Але я знаю, що Джошуа виплюнув свою капу. Може, він зробив це, щоб отримати більше часу. А, можливо, просто не розумів, де він. Намагався встати, але йому було важко стояти. Суддя запитав Ентоні, чи в порядку він, той відповів, що так. Але бій було закінчено", – сказав Хірн у коментарі Boxing Scene.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Ентоні Джошуа пояснив свою поразку від Енді Руїса, згадавши Володимира Кличка. Зі свого боку легендарний українець відреагував на апсет мексиканського боксера, підтримавши британця.

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Особи
Ентоні ДжошуаЕнді Руїс-молодшийЕдді Хірн
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