Не ризикнули: стало відомо, чому не відбувся бій Усик – Повєткін

Російський боксер Олександр Повєткін дуже хотів битися з українським чемпіоном Олександром Усиком, проте в команді "Витязя" вирішили не ризикувати своїм бійцем.

Такими даними в ефірі телеканалу "Інтер" поділилася віце-президент Національної ліги професійного боксу України, екс-чемпіонка світу Аліна Шатернікова.

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"Можу з вами поділитися інсайдом. Як говорили мені хлопці з команди Повєткіна, там не дуже хотіли бою з Усиком. Сам Олександр не був проти проведення такого поєдинку", – розповіла Шатернікова в передачі "Великий бокс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Російський Витязь" Олександр Повєткін оцінив шанси Олександра Усика в суперважкій ваговій категорій, а також розповів, чому йому був би цікавий поєдинок проти українського абсолютного чемпіона в крузервейті.

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