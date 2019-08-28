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"Не радянська система": Ломаченко отримав "втик" від промоутера

1.3т Читати матеріал російською

Український чемпіон Василь Ломаченко здатен в майбутньому отримувати багатомільйонні гонорари за свої бої.

Для цього, за словами промоутера Боба Арума, нашому співвітчизнику потрібно працювати над маркетинговою стороною кар'єри.

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"Бокс – це не стара радянська система. Це капіталістичний вид спорту. І боєць отримує великі гонорари, якщо він генерує доходи. Це можуть бути підписки на канали, платні трансляції або продаж квитків. Тому якщо Ломаченко розвине маркетингову сторону, чим він і займається, – і особливо по всьому світу, тому що зараз це глобальний бізнес, – він зможе отримувати високі гонорари завдяки тим доходам, які він гарантує. Зараз є багато країн, які готові платити великі гроші, щоб прийняти бій Ломаченка", – сказав Арум в інтерв'ю офіційному YouTube-каналі нашого боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко отримає найбільший гонорар в кар'єрі за поєдинок проти Люка Кемпбелла 31 серпня.

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Особи
Василь Ломаченко Боб Арум
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