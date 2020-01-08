"Не пре": Усик відповів на питання про завершення кар'єри

Українець Олександр Усик заявив, що завершить кар'єру тільки тоді, коли перестане отримувати задоволення від своєї роботи.

Відповідаючи на запитання юних любителів боксу, супертяж зазначив, що для досягнення успіху потрібно багато працювати.

Олександр Усик Sky Sports

"Коли закінчувати? Коли тебе не пре. Коли ти не хочеш прокидатися о п'ятій ранку і не можеш пробігти з азартом, коли ти робиш все без задоволення. Коли тебе перестає щось надихати. Мне подобається, коли у мене важкі тренування. Ти не можеш бути постійно на вершині, тому що йде час, з'являється молодь. Як тільки у тебе з'являться сумніви, що не треба вставати о п'ятій ранку і пахати, то потрібно сказати собі "Стоп", – заявив Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на тій же зустрічі з боксерами-початківцям Олександр Усик назвав найнебезпечнішого на сьогодні суперника в дивізіоні.

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